[특징주]코로나백신 기대에 여행주 강세…롯데관광개발 52주 신고가

[아시아경제 지연진 기자] 코로나19 백신 접종을 앞두고 24일 여행주가 강세를 보이고 있다.

롯데관광개발 롯데관광개발 032350 | 코스피 증권정보 현재가 20,850 전일대비 1,650 등락률 +8.59% 거래량 1,126,600 전일가 19,200 2021.02.24 10:06 장중(20분지연) 관련기사 롯데관광개발, 카지노 테마 상승세에 5.02% ↑[클릭 e종목]"롯데관광개발, 제주 드림타워 개장으로 도약 기대"그랜드오픈 D-17…제주드림타워, 스페셜 패키지 5종 출시 close 은 이날 오전 9시40분께 전일대비 6.77% 오른 2만500원에 거래되며 52주 신고가를 갈아 치웠다. 롯데관광개발은 전날에도 9.9% 뛴 1만9200원에 거래를 마쳤다.

이날 오전 9시45분께 참좋은여행 참좋은여행 094850 | 코스닥 증권정보 현재가 12,400 전일대비 600 등락률 +5.08% 거래량 1,942,026 전일가 11,800 2021.02.24 10:06 장중(20분지연) 관련기사 AI가 선택한 상승확률이 높은 5가지 핵심종목 참좋은여행, 여행 테마 상승세에 5.05% ↑‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close 도 전일대비 6.78% 상승한 1만2600원에, 하나투어 하나투어 039130 | 코스피 증권정보 현재가 67,800 전일대비 3,800 등락률 +5.94% 거래량 472,739 전일가 64,000 2021.02.24 10:06 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에띄네]코스피-2일 여행업계 1위 하나투어 지난해 1000억원대 영업손실…"코로나 여파" 하나투어, 검색 상위 랭킹... 주가 0.33% close 는 전일대비 5.94% 상승한 6만7900원에 거래되고 있다.

