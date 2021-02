오프라 윈프리가 '찜'한 비건 우유업체, 뉴욕 상장 추진 '11조원 가치'

귀리 우유·요거트·아이스크림 등 생산 '오틀리'…나탈리 포트만·제이 지·블랙스톤 투자

[아시아경제 박병희 기자] 나탈리 포트만, 오프라 윈프리, 제이 지 등 미국 유명 스타들이 투자해 주목받은 스웨덴 비건 식품업체 오틀리가 뉴욕 증시 입성을 노린다.

23일(현지시간) 파이낸셜 타임스에 따르면 오틀리는 미국 증권거래위원회(SEC)에 기업공개(IPO) 신청서를 제출했다. 오틀리는 SEC 검토를 거친 뒤 시장 상황에 따라 IPO가 이뤄질 것이라고 덧붙였다.

오틀리는 스웨덴 말뫼에 본사를 둔 비건 식품 생산업체다. 귀리를 이용해 우유를 주로 생산하고 요거트, 아이스크림 등도 만든다. 오틀리는 2016년 미국시장에 진출했다.

최근 미국에서 식물성 우유(non-dairy milks)시장은 빠르게 성장하고 있다. 시장조사업체 스핀스는 지난해 미국 식물성 우유시장 규모가 23% 성장해 22억달러(약 2조4406억원) 규모에 이를 것으로 추산했다.

이 중 아몬드 우유시장 규모가 13억달러로 전체 식물성 우유시장의 절반 이상을 차지하고 있다. 하지만 식물성 우유시장에서 귀리 우유가 급성장하고 있다. 지난해 귀리 우유시장 규모는 세 배로 성장해 2억8800만달러 규모로 커졌다. 두유를 제치고 아몬드 우유에 이어 식물성 우유시장 2위로 올라섰다. 지난해 코로나19 팬데믹(세계적 대유행)이 발생한 뒤 가축 사육에 대한 부정적 인식이 확산하면서 비건 식품시장에 관심은 더욱 커졌다. 오틀리 외에 뉴욕에 본사를 둔 미국 식물성 요거트 생산업체 초바니도 상장을 준비 중인 것으로 알려졌다.

오틀리는 지난해 사모펀드 블랙스톤을 비롯해 나탈리 포트만, 오프라 윈프리, 제이 지 등으로부터 2억달러 투자금을 유치해 주목받기도 했다. 당시 오틀리의 기업 가치는 20억달러로 평가받았다. 시장 관계자에 따르면 IPO를 통해 오틀리의 시장 가치는 최대 100억달러로 평가받을 것으로 예상된다.

