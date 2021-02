올해 지방공무원 2만7195명 채용한다…간호·보건 분야 13%↑

감염병 대응과 사회복지·생활안전 분야 수요 반영

경기도 6160명, 서울 4223명, 경북 2009명 順

장애인, 저소득층, 고졸(예정)자 등 선발 기회 확대

9급은 6월 5일, 7급은 10월 16일 실시

[아시아경제 임철영 기자] 정부가 지방자치단체가 보건·간호 등 감염병 대응과 사회복지·생활안전 분야 지방공무원 2만7000여명을 신규 채용한다.

24일 행정안전부는 올해 지방공무원 신규 충원계획에 따라 2만7195명의 지방공무원을 신규 채용할 계획이라고 밝혔다. 보건·간호 등 감염병 대응을 위한 인력을 포함해 사회복지·생활안전 등 주민 접점의 현장인력 수요, 퇴직 및 육아휴직 등의 증가 수요를 반영한 규모다. 지난해 지방공무원 선발계획 규모는 3만2042명이었다.

코로나19 장기화에 따른 감염병 대응을 위해 간호?보건 등 관련 직렬의 선발계획 인원이 전년 대비 13.4% 증가했다. 직종별로는 일반직 2만5610명, 임기제 1498명, 별정직 49명, 전문경력관 38명이다.

직렬별로는 찾아가는 보건·복지서비스 확대 등으로 사회복지직 2957명, 지역 보건·안전과 주민 현장서비스 등으로 간호·보건직 2338명, 시설직 3742명 등을 선발할 계획이다. 시·도별로는 경기도(6160명), 서울(4223명), 경북(2009명), 전남(1832명), 경남(1706명) 순이다.

신규 인력은 공개경쟁임용시험으로 2만2741명(83.6%), 경력경쟁임용시험으로 4454명(16.4%)을 선발한다. 코로나19 감염병 대응인력의 신속한 확보를 위해 다수 지자체는 일부 선발인원에 대해 5월 이전에 경력경쟁임용시험에 나설 계획이다.

사회통합 실현 및 공직의 다양성 확보를 위해 장애인, 저소득층, 고졸(예정)자 등의 선발 기회도 확대된다. 장애인 구분모집은 7·9급 시험을 대상으로 법정 의무고용비율(3.4%)보다 높은 1429명(5.7%)이다.

저소득층 구분모집은 9급 시험을 대상으로 법정 의무고용비율(2%)보다 높은 826명(3.9%)을 선발할 예정이며 9급 기술계고 졸업(예정)자 대상 경력경쟁임용시험에서는 올해 373명을 선발할 계획이다.

올해 전국 동시 실시하는 공?경채 필기시험은 9급은 6월 5일, 7급은 10월 16일에 실시한다. 시·도별 선발인원 등 구체적인 사항은 지방자치단체 누리집 및 자치단체 통합 인터넷원서접수센터를 통해 확인 가능하다. 아울러 올해부터 7급 공채 필기시험의 경우 1차 필수과목 중 영어와 한국사 과목이 각각 능력검정시험으로 대체되며 6월과 10월 전국 동시에 실시되는 공?경채 시험의 중복접수도 제한된다.

박성호 행정안전부 지방자치분권실장은 “각 자치단체에서 대국민 서비스를 담당하는 현장인력 중심으로 지방공무원 채용을 확대할 계획”이라며 “유능한 지역인재들의 충원으로 주민 삶의 질 제고와 지역 발전에 기여할 것으로 기대된다”고 설명했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr