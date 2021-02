정부, '장기 거주불명자' 29만명 대상 사상 첫 사실조사

행안부 행정서비스 이용 확인, 1차 조사 통해 9만명 확인

지자체와 함께한 2차 조사 실시 결과 반영해 내달 10일까지 최종 결과 공고

[아시아경제 임철영 기자] 정부가 지난해 말 기준으로 주민등록상 거주지가 불분명한 주민 40만 명 중 5년 이상 거주지를 등록하지 않은 ‘장기 거주불명자’ 29만명을 대상으로 첫 사실조사에 나선다.

24일 행정안전부는 주민등록상 5년 이상 거주지가 불분명한 상태에 놓여있는 주민을 대상(장기 거주불명자)으로 지자체와 함께 내달 10일까지 ‘장기 거주불명자 사실조사’를 진행한다고 밝혔다. 이번 사실조사는 주민등록법 개정에 따라 거주불명자에 대한 사실조사 근거가 마련돼 최초로 실시되는 것으로 전국 읍·면·동에서 동시에 추진된다.

행안부는 지난 2009년 거주가 불분명한 사람도 사회안전망으로부터 보호받을 수 있도록 ‘거주불명 등록 제도’를 도입해서 운영하고 있으나 거주불명자에 대한 사후관리와 실태 파악의 필요성이 지속적으로 제기돼 왔다. 특히 사망신고와 국적상실 등이 확인되기 전까지는 주민등록이 그대로 유지돼 주민등록 인구의 정확성이 떨어지고 주민등록 인구에 기반한 각종 행정사무 비용이 증가하고 있는 상황이다.

이에 2019년 거주불명자에 대한 거주사실 등을 조사하기 위해 시·군·구청장이 이들에 대한 조사 및 직권조치를 실시할 수 있도록 하는 근거를 마련했다. 주민등록 거주불명자의 인구현황을 살펴보면 2020년 기준 약 40만 명이 거주지가 불분명하며 행안부는 이번 조사를 통해 5년 이상 거주지가 불분명한 29만1456명을 대상으로 조사를 진행했다.

이번 ‘장기 거주불명자 사실조사’는 각종 공부(公簿)상 근거를 통해 장기 거주불명자의 거주사실 등을 비대면으로 실시힌다. 행안부는 장기 거주불명자의 건강보험료 납부 여부, 국민연금 가입 여부, 기초생활 급여 수급 여부 등 20여 종의 행정서비스 이용 여부를 확인하여 지난 1월 18일부터 2월 7일까지 1차 조사를 실시했다. 이후 각종 행정서비스 이용실적이 있는 9만561명을 확인하고 이용실적이 전혀 없는 20만895명을 각 지자체에 통보했다.

각 지자체는 오는 내달 10일까지 해당 명단을 대상으로 가족관계 등록사항, 출국 여부 등을 추가 조사한 후 재등록 공고 등의 절차를 진행할 예정이다. 1차 조사와 2차 조사 결과에 따라 거주불명 등록 유지 또는 직권 말소 등의 조치가 시행된다.

한편 장기 거주불명자가 주민등록 거주자로 재등록을 하는 경우 법령상 사유에 따라 부과될 과태료의 경감이나 면제가 가능하다. 이번 사실조사 기간까지 재등록을 진행하면 부과될 과태료의 20%를 경감 하는 등 재등록을 유도해 나갈 계획이다.

행안부는 거주불명자 사실조사를 매년 1회 이상 실시하여 주민등록의 정확성을 제고시키고 이에 따른 행정효율성을 높여 나간다는 방침이다. 박성호 행정안전부 지방자치분권실장은 “주민등록 자료는 국가나 지방자치단체가 정책을 수립하고 시행하는데 밑바탕이 되는 중요한 자료”라며 “거주불명자에 대한 사실조사가 최초로 실시되는 만큼 앞으로도 거주불명자의 거주사실을 확인할 수 있는 다양한 방안을 보완해 주민등록의 정확성을 높여 나가겠다”고 말했다.

