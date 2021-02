광주 광산구, 주차난 해소 ‘유휴공간’ 공유하면 최대 1억 원 지원

신청, 3~10월까지 상시 접수

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주광역시 광산구는 도심 주차난 완화 대책으로 ‘2021 광산구 공유주차장 지원사업’ 공모를 실시한다고 23일 밝혔다.

이번 사업은 유휴 주차공간을 시민에게 개방하는 학교·종교·공동주택 등에 시설 개선비를 지원하는 것이 골자다.

광산구는 5면 이상, 1일 7시간, 주 5일 이상, 2년 개방을 조건으로 최대 1억 원을 지원한다.

지난해에는 관내 11곳, 293면의 주차공간을 확보한 바 있다.

올해는 주차장 공유 시설 확대를 위해 내달 2일부터 10월까지 상시 접수를 받는다.

신청은 광산구 홈페이지에서 신청서와 서식을 내려 받아 작성한 다음 교통지도과에 방문 접수하면 된다.

공모에 선정된 공유주차장은 향후 스마트 주차플랫폼 ‘광산행복주차장’에 등록된다.

광산구 관계자는 “주차장 공유는 도심 주차난 완화로 불법주정차를 줄이고, 골목 상권 활성화에도 기여할 것”이라며 “나눔으로 모두가 행복해지는 공유주차장 지원사업에 관심과 참여 바란다”고 말했다.

