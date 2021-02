[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 호남대학교는 23일 오후 웹엑스(Webex)를 통해 2021학년도 1학기 교수연수를 실시했다고 밝혔다.

이번 연수는 코로나19 예방을 위해 비대면으로 실시돼 전체 교원들이 온라인으로 참여했다.

연수에서는 부처별 업무보고 등이 진행됐다.

또 학사운영 전반에 대한 설명과 학년별 등교수업에 따른 코로나19 방역 대책 등이 논의됐다.

박상철 호남대 총장은 “지난 한 해 헌신적인 노력으로 코로나19 펜데믹 상황을 잘 극복해 준 교수님들의 헌신과 노고에 감사드린다”며 “새 학기에도 코로나19로부터 안전한 교육환경 속에서 학생들이 만족할 수 있는 교육이 이루어질 수 있도록 최선을 다해주길 당부드린다”고 말했다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr