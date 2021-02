제주경찰·CCTV관제센터 협업…절도범 잇따라 검거

[아시아경제 호남취재본부(제주) 황정필 기자] 제주경찰청이 최근 CCTV관제센터와의 협업으로 절도범을 검거했다.

23일 제주경찰청에 따르면 지난 16일 오전 3시20분께 서귀포시 서귀동 이면도로에 주차된 차량의 문을 열어 물품을 절취하려는 용의자를 CCTV관제센터 모니터 요원이 발견했다.

당시 모니터 요원의 연락으로 현장에 출동한 중동지구대가 용의자를 검거했다.

이에 앞서 설 연휴 첫날인 지난 11일 오전 1시50분 서귀포시 매일올레시장에서 영업이 끝난 상가 가판대에 보관 중인 고구마, 버섯 등 농산물을 훔치는 용의자를 CCTV관제센터 모니터 요원이 발견하고 중동지구대에 이 사실을 알렸다.

절도범은 현장에 출동한 중동지구대에 의해 체포됐다.

이외에도 최근 3년 간 CCTV관제센터 모니터 요원이 CCTV 관제 중 범죄 현장을 발견하고 경찰이 출동해 검거한 실적이 222건에 달한다.

제주경찰청장은 이날 CCTV관제센터를 방문해 모니터링을 통한 범인 검거에 기여한 모니터 요원 2명에게 제주경찰청장 표창장을 수여했다.

경찰 관계자는 “앞으로도 CCTV관제센터 간 범죄 취약지 등 정보를 공유하고 지역치안 파트너로써 협력체계를 강화해 현장 검거 실적 향상 및 범죄에 대한 도민 불안감을 해소해 나가겠다”고 말했다.

