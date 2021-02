"풍부한 비타민·상큼한 맛" 시트러스 과일 테마 애프터눈 티세트

[아시아경제 김유리 기자] 파크 하얏트 부산은 3월1일부터 5월2일까지 레몬, 라임, 자몽 등 시트러스 과일을 활용한 '시트러스 애프터눈 티세트'를 선보인다고 23일 밝혔다.

시트러스 애프터눈 티세트는 홈메이드 스콘, 라임 마카롱, 자몽 롤 케이크, 라임 젤리 판나코타, 레몬 무스, 자몽·오렌지 파리 브레스트 등 디저트로 구성됐다. 새우 롤, 참치 샌드위치, 문어와 오징어가 들어간 해산물 샐러드, 문어 볼도 포함됐다. 음료는 프리미엄 커피 또는 차 중 2잔을 선택할 수 있다.

라운지에서 선보이는 애프터눈 티 세트는 매일 오후 2시부터 오후 6시까지 이용 가능하다. 가격은 2인에 7만원이다(세금 포함). 2만원 추가 시 스파클링 와인 2잔이 포함된다.

