목포시 용해동, 집 청소 봉사활동 펼쳐

동 직원, 복지통장, 늘벗장애인후원회 힘모아

[아시아경제 호남취재본부 정승현 기자] 목포시는 용해동 행정복지센터(동장 김형호)가 지난 20일 ‘집 청소 봉사활동’을 펼쳤다고 23일 밝혔다.

용해동 행정복지센터 직원, 복지통장, 늘벗장애인후원회(회장 김승진) 등 20여 명은 관내 거주하는 장애인이 거동 불편으로 집 청소에 어려움이 많다는 안타까운 소식을 듣고 봄맞이 청소를 겸해 봉사활동에 팔을 걷어붙였다.

특히 늘벗장애인후원회은 전자레인지, 침대, 수납장 등을 후원하고, 전등과 전기 스위치 교체 등 집수리 봉사활동도 함께 실시했다.

김형호 용해동장은 “지역공동체가 혼연일체가 돼 이웃을 돌봄으로써 모두가 따사로운 봄을 맞이할 수 있게 돼 감사하다”며 “앞으로도 지속적인 이웃사랑 실천을 당부드린다”고 밝혔다.

호남취재본부 정승현 기자 koei34@asiae.co.kr