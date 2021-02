담양군, 해빙기 대비 도로시설물 안전 점검 시행

위험 요소 사전 정비해 안전하고 쾌적한 도로 환경 제공





[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 담양군이 내달 5일까지 관내 위임국도와 지방도, 군도를 대상으로 해빙기 도로시설물 안전 점검에 나선다.

23일 담양군에 따르면 이번 안전 점검은 해빙기 도로포장, 교량, 비탈면, 풍수해 취약 시설 등의 균열과 파손 발생이 우려됨에 따라 위험 요소를 사전에 정비해 교통사고를 예방하고 쾌적한 도로 환경을 조성하기 위해 추진된다.

군은 도로포장의 파손, 노면 요철, 포트홀, 맨홀 단차 등 포장면 상태와 교량, 터널 구조물의 손상 및 변형, 도로 절토사면의 낙석·산사태 위험 여부 등을 집중 점검한다.

점검 이후 긴급 조치가 필요한 위험 요소에 대해서는 응급복구를 한 후 자체 보수가 가능한 위험 구간은 우선 정비하고, 전체적인 정비가 필요할 경우 정비계획을 수립·시행할 예정이다.

군 관계자는 “신속하고 지속적인 도로 점검을 통해 군민이 안심하고 다닐 수 있는 안전한 도로 환경 조성을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr