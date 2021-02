정읍시, 26일까지 여성농업인 생생카드 접수

[아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 정읍시는 여성농업인의 삶의 질 향상을 위한 2021년 여성농업인 생생카드 지원사업 신청을 받는다고 23일 밝혔다.

여성농업인 생생카드 사업은 문화적 여건이 열악한 여성 농업인에게 건강, 문화 활동 기회를 제공하기 위해 지원하는 사업이다.

또 반복적인 농작업과 가사노동으로부터 만성질환 예방 등 여성농업인의 복지향상을 위해 마련됐다.

신청은 오는 26일까지 거주지 읍·면사무소와 동 주민센터에서 가능하다.

올해는 총사업비 4억5000만 원을 투입해 3000명에게 지원할 계획으로 1인당 15만 원(자부담 2만 원 포함)을 지원한다.

신청 대상은 농업에 종사하고 농어촌지역에 거주하는 여성농업인으로, 만 25세 이상부터 만 75세 미만(단, 결혼한 자는 만 20세 이상)이다.

가구당 농지 소유면적(세대원 합산)이 5만㎡ 미만(이에 준하는 규모의 축산·임업·어업)이어야한다.

생생카드는 농협 지점을 통해 발급받게 되며 관광여행사, 스포츠용품, 미용실, 화장품점, 영화관, 찜질방, 수영장, 서점, 사진관, 안경점 등 전 업종(단, 의료기관 및 유흥, 사행성 관련 업종 등 제외)에서 사용하면 된다.

시 관계자는 “여성농어업인의 관절염·만성질환 예방 치료와 낙후된 문화 여가활동의 기회를 제공하는 등 열악한 농업·농촌 현장에서 고생하고 있는 여성농업인의 복지증진을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

