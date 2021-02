민간인 66명 위촉 … 취약시설 방역지침 홍보활동

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 울진군은 22일 군청에서 전국 최초로 코로나19 대응 '생활백신 자원봉사단' 발대식을 갖고, 자원봉사단원 66명을 위촉했다고 23일 밝혔다.

지난 1월26일부터 2주간 공개모집 과정을 거쳐 선발된 생활백신 자원봉사단은 1차적으로 7월31일까지 활동하게 된다. 이들은 종교·체육·식품·공중위생시설 등 코로나19 취약시설 2282개소를 매주 1~2회 방문, 홍보·계도활동을 수행한다.

'생활백신'이란 의료적 백신과 달리 일상생활속, 사업장별, 사회적 거리 지침준수 등으로 코로나 19 감염을 사전예방하는 '비의료적 생활방역활동'을 뜻한다.

전찬걸 울진군수는 "빠른 시일 내 집단면역이 형성되고, 군민들이 코로나19 이전의 일상을 회복할 수 있도록 생활백신 자원봉사단의 활약을 기대한다"고 격려했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr