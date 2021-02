쿠팡, '신학기 프로모션' 내달 7일까지…최대 57% 할인

[아시아경제 김보경 기자] 이커머스 업체 쿠팡은 새학기를 맞아 '신학기 프로모션'을 다음달 7일까지 실시한다고 23일 밝혔다.

코로나19와 비대면 수업의 장기화에 따라 온라인 강의를 위한 전자제품부터 공부방 가구까지 맞춤형 상품을 최대 57% 할인된 가격으로 선보인다.

신학기 프로모션은 기간별로 다양한 카테고리 행사를 진행한다. 오는 25일부터 내달 1일까지 '공부방·가구대전' 을 열고 다양한 테마 상품을 선보인다. 내달 2일부터 7일까지는 '학용품·참고서 대전'이 개최된다.

온라인강의, 공부방, 문구·도서, 어린이집 등 상황·연령별 다양한 상품 구색도 갖췄다. 삼성전자 갤럭시 북플렉스2 노트북을 260만원대, LG전자 그램 14 노트북을 150만원대, 스마트폰·TV·음성인식 기능 등을 갖춘 '삼성전자 68.6㎝ FHD 스마트모니터'를 28만원대에 판매한다.

이외에도 베네통키즈 스팽글 책가방 세트가 7만원대, 댄케이크 버터쿠키 1박스(18입)는 8000원대, 요이치엘도라 ipx4 블루투스 이어폰은 1만9000원대에 구매 가능하다.

또한 '졸업·입학 축하 선물' 카테고리도 별도로 운영한다. 졸업과 입학을 축하하기 위한 꽃다발, 케이크, 쿠키, 책가방, 가전 등 다양한 상품군을 한번에 보고 구입할 수 있다.

이병희 쿠팡리테일 부사장은 "사회적 거리두기가 계속됨에 따라 온라인에서 쉽게 신학기 준비를 할 수 있도록 다양한 상품들로 프로모션을 준비했다"며 "앞으로도 고객들이 편리하게 상품을 구입할 수 있도록 다양한 기획전을 마련하겠다"고 말했다.

