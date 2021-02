서울시, 마곡 '스마트시티'서 2년간 10개 기술 실증…로봇 점심 배달 서비스 선봬

'마곡 스마트시티 리빙랩' 올해 5개 프로젝트 시작…3년 동안 15개 실증 지원

신규 5개 프로젝트 수행기관 내달 19일까지 온라인 신청

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 마곡을 4차산업 관련 기술의 테스트베드로 제공하는 '마곡 스마트시티 리빙랩'을 통해 혁신기술 개발과 실증을 활발하게 진행한 결과 성과가 가시화되고 있다고 23일 밝혔다.

리빙랩은 과제 선정에서부터 과제증명 및 결과 평가까지 사업 전 과정에 전문가 및 시민이 참여하는 시민참여형 연구추진 방식이다. 지난 2019년 첫 발을 뗀 후 지난 2년 간 총 10개 프로젝트의 기술 실증과 서비스 시범운영이 이뤄졌다. 자율주행 로봇을 활용한 음식배달 서비스를 비롯해 전동 킥보드 전용 충전·주차 스테이션을 통한 공유경제, 웨어러블 기기를 활용한 비대면 건강관리 솔루션 등이 대표적이다.

'로보티즈'는 자율주행 로봇을 이용해 마곡 내 직장인들에게 점심식사를 배달하는 서비스를 선보였다. 로보티즈가 개발한 이 기술은 '19년 12월 자율주행 로봇기술로는 최초로 정부의 '규제 샌드박스 실증 특례'를 통과했고, 작년에는 산업통상자원부 산하 한국로봇산업진흥원의 '시장창출형 로봇 실증사업'에도 선정됐다. 로보티즈는 시범서비스 결과를 바탕으로 개선사항 및 추가 서비스 구현 등의 기술 상용화를 위해 꾸준히 실증 서비스를 진행하고 있다.

'대시컴퍼니'는 마곡지구 내 8곳에 ‘전동 킥보드 주차·충전 스테이션’을 설치하여 거점기반 공유 서비스를 운영하고 있다. '엑소시스템즈'는 마곡지역 거주자?근무자들 대상 비대면 근골격 건강관리 헬스 케어 플랫폼을 구축했다.

서울시는 올해도 5개 프로젝트를 새롭게 시작한다. 기존 10개 프로젝트도 지속 지원해 총 15개 프로젝트의 실증이 동시에 이뤄질 예정이다. 올해 5개 신규 프로젝트 수행기관을 모집한다. 내달 19일까지 서울산업진흥원(SBA) 홈페이지에서 온라인 접수하면 된다.

김상한 서울시 지역발전본부장은 “마곡 스마트시티 리빙랩 사업을 통해 공급자 중심의 스마트시티가 아닌 시민과 기업이 함께 만들어가는 스마트시티 실증연구에 지원을 아끼지 않을 것”이라며 “도시문제를 자체적으로 해결하고 스마트 기술을 선도적으로 개발하고 실증하는 혁신거점으로 마곡을 만들어 나가겠다”고 말했다.

