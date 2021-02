[아시아경제 최대열 기자] 영흥 영흥 012160 | 코스피 증권정보 현재가 1,215 전일대비 10 등락률 +0.83% 거래량 9,397,484 전일가 1,205 2021.02.22 15:30 장마감 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정영흥 "대호피앤씨 지분 41% 330억원에 양수"비행기 타고 훨훨~! 이낙연 “백년대계, 가덕도 신공항 꼭 필요” close 은 연결기준 지난해 영업손실이 248억8451만원으로 적자전환했다고 22일 공시했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr