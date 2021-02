인도, 3월부터 50대 이상 일반인도 코로나19 백신 접종

지난달 16일부터 코로나19 백신 접종을 시작한 인도가 다음 달 1일부터 일반인으로 접종을 확대한다.

22일 인도 PTI통신에 따르면 라제시 부샨 인도 보건·가족복지부 차관은 전날 각 주정부 비서실장에게 공문을 보내고 "정부는 3월 1일부터 50대 이상 또는 50대 이하 만성 동반 질환자를 대상으로 접종을 시작할 계획"이라며 관련 준비에 나서달라고 당부했다.

당국은 현재 의료 부문 종사자, 군경 등 3000만 명에 대한 접종을 진행 중이다.

50대 이상과 동반 질환자의 수는 약 2억7000만 명에 달하는 것으로 추산된다. 인도 정부는 오는 7∼8월께까지 이들에 대한 접종을 마칠 계획이다.

인도에서는 이날까지 약 1110만 명이 코로나19 백신 1차 접종을 마쳤다.

인도에서는 현재 아스트라제네카 백신과 바라트 바이오테크 백신 등 두 종류만 사용 승인된 상태로 두 백신 모두 2차례 접종이 필요하다.

접종 확대에 따라 더 많은 백신이 필요한 만큼 인도 정부는 기존 두 업체로부터 물량을 더 확보하는 동시에 추가 승인도 추진할 계획이다.

추가 승인이 유력한 백신은 러시아산 스푸트니크V, 노바백스 백신 등 외국산을 비롯해 현지 업체 자이더스 카딜라, 바이오로지컬 E, 젠노바가 각각 개발 중인 백신인 것으로 알려졌다.

한편 인도의 이날 누적 확진자 수는 1100만5085명(이하 월드오미터 기준)을 기록했다.

