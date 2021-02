코스피, 외인·기관 팔자에 '3100선' 내줘..."인플레이션 베팅 전략 유효"

[아시아경제 박지환 기자] 코스피가 외국인과 기관의 동반 매도세에 '3100선'을 내주며 장을 마쳤다. 글로벌 채권 금리 상승 경계감으로 그동안 증시 강세를 이끌었던 대형 성장주들의 하락이 두드러졌다. 금리 상승 수혜가 예상되는 인플레이션에 베팅하는 투자 전략이 유효할 수 있다는 조언도 나왔다.

22일 코스피는 전일보다 27.87포인트(-0.90%) 하락한 3079.75에 거래를 마쳤다. 이날 코스피는 장초반 외인과 기관의 매수 우위에 힘입어 3142까지 상승했다. 하지만 결국 글로벌 금리 상승 경계감이 시장에 찬물을 끼얹졌다. 글로벌 채권금리가 1.4% 가까이 상승하는 등 금리상승 압력이 지속되자 외인과 기관이 순매도로 전환하며 장중 하락 전환했다. 이날 국제금융시장에서 미국 국채 10년물 금리는 연 1.39%까지 올랐다.

투자 수급별로 외국인은 3210억원, 기관은 4582억원을 팔았다. 개인은 7484억원을 순매수하며 지수 하락을 떠받쳤다.

시가총액 상위 10개 종목 중에서는 하이닉스(2.63%)를 제외한 대다수 종목이 약세를 보였다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,200 전일대비 400 등락률 -0.48% 거래량 25,185,170 전일가 82,600 2021.02.22 15:30 장마감 관련기사 코스피, '3100선' 붕괴...외국인·기관 동반 매도세제가 간다고 했죠? 대기업간의 빅딜성사 딱! 한번 말씀드립니다.삼성전자, 외국인 46만 3277주 순매수… 주가 0.48% close (-0.48%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 916,000 전일대비 25,000 등락률 -2.66% 거래량 448,810 전일가 941,000 2021.02.22 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외국인·기관 순매수세에 오름세 유지외국인, 3주만에 '팔자' 전환…SK그룹株는 사들여 [IPO 돋보기] '몸값 최고' LG에너지솔루션, 최대 난관은 전기차 화재 close (-2.66%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 386,500 전일대비 11,500 등락률 -2.89% 거래량 1,274,201 전일가 398,000 2021.02.22 15:30 장마감 관련기사 코스피, '3100선' 붕괴...외국인·기관 동반 매도세코스피, '3120선' 오름세..."기관 매도세 다소 진정"[특징주]네이버 '파죽지세'…52주 신고가·장중 시총 3위 탈환 close (-2.89%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 309,500 전일대비 9,000 등락률 -2.83% 거래량 702,612 전일가 318,500 2021.02.22 15:30 장마감 관련기사 셀트리온, 지난해 영업이익 7121억원 '사상 최대'…전년比 88%↑ 셀트리온, 작년 4Q 영업익 1647억…전년比 44%↑코스피, '3100선' 붕괴...외국인·기관 동반 매도세 close (-2.83%), 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 80,000 전일대비 1,800 등락률 -2.20% 거래량 3,853,989 전일가 81,800 2021.02.22 15:30 장마감 관련기사 코스피, '3100선' 붕괴...외국인·기관 동반 매도세이런 수혜주가 있었나? SK하이닉스에 대량납품 소식!! 주가 훨훨국내 대규모 투자!! 현대차 2차전지 필수소재 납품한다!! 주가 훨훨! close (-2.20%) 등이 하락했다. 업종별로는 보험(4.23%) 등 금리 상승의 수혜 업종으로 꼽히는 종목들이 강세를 나타냈다. 구리 등 비철금속 가격 상승으로 철강·금속(2.19%) 등도 강세였다.

코스닥은 전일보다 10.82포인트(-1.12%) 내린 954.29로 마감했다. 외국인이 894억원, 기관이 903억원을 각각 순매도했으며, 개인이 1929억원을 순매수했다.

시가총액 상위 종목 가운데서는 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 132,300 전일대비 3,700 등락률 -2.72% 거래량 928,509 전일가 136,000 2021.02.22 15:30 장마감 관련기사 코스피, '3100선' 붕괴...외국인·기관 동반 매도세1兆클럽 늘었는데도 시원찮은 바이오株셀트리온헬스케어, 주가 13만 4400원.. 전일대비 -1.18% close (-2.72%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 158,500 전일대비 3,800 등락률 -2.34% 거래량 233,222 전일가 162,300 2021.02.22 15:30 장마감 관련기사 코스피, '3100선' 붕괴...외국인·기관 동반 매도세코스피, '3120선' 오름세..."기관 매도세 다소 진정"개인 홀로 순매수…코스피 3100선 '탈환' close (-2.34%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 314,800 전일대비 4,900 등락률 -1.53% 거래량 52,904 전일가 319,700 2021.02.22 15:30 장마감 관련기사 코스피, '3100선' 붕괴...외국인·기관 동반 매도세코스피, '3120선' 오름세..."기관 매도세 다소 진정"코스피, 외국인·기관 순매수세에 오름세 유지 close (-1.53%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 153,900 전일대비 15,600 등락률 -9.20% 거래량 928,019 전일가 169,500 2021.02.22 15:30 장마감 관련기사 코스피, '3100선' 붕괴...외국인·기관 동반 매도세1兆클럽 늘었는데도 시원찮은 바이오株코스피, '3120선' 오름세..."기관 매도세 다소 진정" close (-9.20%) 등 상위주 대부분이 약세였다. 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 69,900 전일대비 1,100 등락률 +1.60% 거래량 2,447,644 전일가 68,800 2021.02.22 15:30 장마감 관련기사 코스피, '3100선' 붕괴...외국인·기관 동반 매도세국내치료제! 임상소식!! ‘동물치료’ 효능 입증!! 렘데시비르보다 강하다!!에이치엘비, 검색 상위 랭킹... 주가 1.16% close 의 경우에만 1.60% 올랐다.

당분간 국내 증시는 금리 상승 등 인플레이션에 베팅하는 전략이 유효할 것이란 분석이 나온다. 조익재 하이투자증권 전문위원은 "최근 국내 증시 부진은 금리 상승에 대한 경계감이 작용하고 있기 때문"이라며 "미국 시장에서 강세를 보이고 있는 에너지, 소재, 서비스 소비, 금융주 등의 섹터 강세가 우리나라에도 비슷한 영향을 줄 수 있다"고 조언했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr