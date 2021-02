신한금융투자, 데이터 기반 경쟁력 강화를 위한 '데이터 분석 플랫폼' 구축

[아시아경제 이민지 기자] 신한금융투자는 업계 선도를 위한 디지털경쟁력 강화와 이를 기반으로 한 조직 변화를 가속화하기 위해 데이터 분석 플랫폼을 구축했다고 22일 밝혔다.

데이터 분석 플랫폼은 데이터 확인, 추출, 보고서 작성이 한 번에 가능한 것이 특징이다. 또 BI(Business Inteligence) 선두주자인 ‘태블로’ 도입을 통해 주요 경영 관리 지표에 대해 시각화 대시보드를 제공하고 데이터 기반의 신속한 의사결정이 가능하다. 뿐만 아니라 데이터 수집, 통합·시각화 기능을 통해 직원의 분석 업무 진행이 보다 용이해졌으며 IT부서의 업무 부담이 줄었다.

신한금융투자는데이터 통합관리 체계를 수립하고 이를 바탕으로 데이터 활용 극대화를 추진 중이다. 데이터 통합관리는 ▲ 사용자 별 접근권한 정책 수립 ▲ 데이터 오너십 관리 체계 마련 ▲ 클라우드 인프라 보안관리 정책 수립 ▲ 데이터 활용 지원 정책 수립 ▲ 데이터 관리 체계 수립 등을 통해 데이터 기반의 의사결정 방향성을 제시할 예정이다. 나아가 신한금융투자는 AI분석환경을 포함한 데이터 분석 플랫폼을 클라우드 기반으로 구축해 올 상반기 선보일 계획이다.

이미정 신한금융투자 데이터사이언스 팀장은 “신기술을 활용한 데이터 분석을 하기 위해선 데이터 하부구조가 튼튼해야 그 기반 위에 다양한 신기술을 빠르게 적용시킬 수 있다”며 “본부 내 신기술을 진행하는 여러 셀과의 협업을 통해 내외부적인 변화에 민첩하게 대응하고 적응할 수 있도록 신한금융투자의 디지털 트랜스포메이션을 가속화하겠다”고 밝혔다.

