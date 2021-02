[아시아경제 이민우 기자] 환인제약 환인제약 016580 | 코스피 증권정보 현재가 20,050 전일대비 50 등락률 -0.25% 거래량 176,575 전일가 20,100 2021.02.22 15:11 장중(20분지연) 관련기사 환인제약, 얀센 향남공장 460억원에 인수환인제약, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.34%KRX 섹터지수 구성 종목 정기 변경…IT·반도체·헬스케어 주로 교체 close 은 보통주 1주당 300원의 현금배당을 결정했다고 22일 공시했다. 시가배당율은 1.78%, 배당금총액은 약 46억원이다. 배당기준일은 지난해 12월31일이다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr