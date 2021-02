충남, 차세대 디스플레이 등 지역 3대 주력산업 개편·육성

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남도가 친환경 모빌리티, 스마트 휴먼바이오, 차세대 디스플레이를 지역 3대 주력산업으로 육성한다. 지역균형 뉴딜 및 규제자유특구 사업 등 기존 주력산업 영역을 확대·고도화하겠다는 것이다.

도는 이 같은 내용의 ‘지역특화(주력)산업 육성 지원사업’을 추진한다고 23일 밝혔다.

앞서 도는 코로나19로 비대면·디지털로의 전환 등 경제·사회적 환경이 변화함에 따라 대응체계를 마련하기 위해 지난해 하반기 지역 주력산업 개편을 추진하고 개편 방향을 반영한 기업육성 전략 및 예산 투자계획이 담긴 ‘충남 지역산업 진흥계획’을 수립·확정했다.

진흥계획의 연장선에서 추진될 지원사업은 해당 분야에 지역 중소기업을 모집한 후 167억원의 예산을 들여 집중 육성하는 것을 골자로 시행된다.

우선 도는 친환경 모빌리티 분야를 친환경 자동차 부품 중심에서 수소자동차 및 이동기기를 포함한 모빌리티 중심으로 개편한다.

스마트 휴먼바이오는 스마트 의료 인프라 등 지역 뉴딜사업과의 연계효과를 극대화하기 위해 바이오식품, 뷰티, 헬스케어(장치·소재 등)를 포함하는 내용으로 추진된다.

특히 도는 지역 특화도가 높은 디스플레이 산업분야에서 지속적인 경쟁 우위를 확보하기 위해 유기발광 다이오드(Flexible OLED)와 마이크로 발광 다이오드(Micro LED) 등 차세대 디스플레이 디바이스 지원을 강화할 계획이다.

이들 산업을 육성시키기 위해 도는 연구개발(R&D) 지원에 106억원, 마케팅·시제품 제작·특허 획득 등 사업화 지원에 61억원 등을 투자할 계획이다.

사업에 참여하길 희망하는 중소기업은 중소기업 기술개발사업 종합관리시스템을 통해 신청서를 제출해야 한다.

연구개발 지원사업에 관한 지원내용은 한국산업기술진흥원 및 충남지역사업평가단 홈페이지 공고를 참조하거나 충남지역사업평가단을 통해 안내받을 수 있다.

도 관계자는 “코로나19로 지역 경기가 전반적으로 침체된 상황에서 지역 뉴딜사업과 연계한 지역 지력산업의 개편은 필수적 사항”이라며 “도는 지원사업 시행과 중앙부처와의 협력 강화를 토대로 지역 기업의 경쟁력을 높이고 경제 활성화를 도모할 것”이라고 말했다.

