'한예종' 유치전에 고양 학부모단체 합세‥SNS 릴레이 챌린지 전개

장항지구 청년 스마트타운 3만 5000평 이전 용지로 제안

[아시아경제 라영철 기자] 경기 고양 지역 학부모단체들이 한국예술종합학교(한예종) 유치 경쟁에 뛰어든 고양시 지원에 나섰다.

고양시 학부모 교육특별위원회는 지역 곳곳에 한예종 유치를 염원하는 현수막을 게시한 데 이어 최근에는 사회관계망서비스(SNS)로 활동 무대를 넓혀 ‘한예종 고양시 유치 챌린지’를 진행하고 있다.

이 챌린지에는 지난 9일부터 이재준 고양시장을 비롯해 고양시의회와 고양 지역구 국회의원 등도 릴레이로 참가하고 있다.

이재준 시장은 "한예종 이전 대상지는 방송·영상·문화·교통의 중심지로 그야말로 한예종을 위한 최적의 요충지"라면서 "융합예술을 위한 충분한 인프라와 졸업생들의 향후 직업 및 미래 경제 활동까지 모두 집적됐다"고 강조했다.

한예종은 2009년 석관동 캠퍼스 내 조선왕릉 의릉이 유네스코 세계문화유산에 등재됨에 따라 캠퍼스 이전이 불가피한 상황이다. 현재 고양시와 과천시, 서울 송파구 등이 유치경쟁을 벌이고 있다.

고양시는 장항지구 청년 스마트타운에 3만 5000평 규모의 용지를 한예종 이전 용지로 제안한 바 있다.

이 지역은 방송영상 밸리, 일산 테크노밸리, CJ 라이브시티, 킨텍스 등 한류 방송영상콘텐츠 중심 집적단지로 조성 중인 곳이다.

문화체육관광부는 이달 말 나올 연구용역 결과를 토대로 학교 구성원과 주민 의견 수렴 등을 거쳐 이전 부지 선정 절차를 확정 짓는다는 계획이다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr