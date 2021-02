서울시 "故 백기완 장례위 관계자 감염병예방법 위반 고발"

서울광장에 분향소 무단설치, 내달 중순 변상금 267만원 부과 계획

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 지난주 고(故)백기완 통일문제연구소장의 영결식을 주최한 '노나메기 세상 백기완 선생 사회장 장례위원회' 관계자들을 감염병예방법으로 고발하기로 했다.

22일 김혁 서울시 총무과장은 이날 온라인 브리핑을 통해 "장례위 관계자들이 지난 18일 서울광장에 분향소를 차렸고 19일에 영결식을 열었다"면서 "순간 최대 참여 인원이 100명을 넘어 사회적 거리두기 2단계 방역 수칙을 위반했다"고 설명했다.

이어 그는 "감염병예방법에 따라 영결식 주최자 등을 감염병예방법 위반으로 고발조치할 계획"이라고 덧붙였다.

서울시는 이어 서울광장을 무단 사용해 분향소를 설치한 데에 대해서는 267만원의 변상금을 부과할 계획이다. 변상금 부과는 관련 행정철차 등을 거쳐 내달 중순에 이뤄진다.

서울시는 지난해 2월부터 올해 3월말까지 코로나19 확산을 막기 위해 서울광장의 사용을 금지하고 있다. 서울을 포함해 수도권에서는 사회적 거리두기 2단계에 따른 100인 이상 집합금지 행정명령을 시행하고 있다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr