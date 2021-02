11번가, 거리 물류 스타트업 바로고에 250억원 투자

11번가가 근거리 물류 IT 플랫폼 스타트업 ㈜바로고에 250억원을 투자한다.

[아시아경제 임춘한 기자] 11번가는 22일 근거리 물류 IT 플랫폼 스타트업 ㈜바로고에 250억원을 투자한다.

11번가는 이날 공시를 통해 바로고의 제3자 배정 상환전환우선주(RCPS) 신주 약 250억원 규모를 취득한다고 밝혔다. 11번가는 신주 인수를 통해 약 7.2%의 바로고 지분을 획득하게 된다.

바로고는 국내 이륜 배달대행시장을 이끌어가고 있는 선도업체로 전국 1000여 개의 허브(지사), 5만4000여 명의 등록 라이더, 10만여 명의 등록 상점주와 함께하고 있다. 바로고의 지난해 거래액은 2조9165억원으로 전년(1조960억원) 대비 166%증가했다.

11번가는 이번 지분투자를 통해 바로고의 탄탄한 근거리 물류망과 도심 거점 물류 등 신사업 경쟁력에 기반해 양사간 시너지 창출을 위한 전략적 협력을 추진한다는 계획이다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr