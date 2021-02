광주 북구, 치매환자 대상 맞춤형 예방 사업 추진

[아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 광주광역시 북구(구청장 문인)는 치매 어르신들의 안정적인 생활을 지원하기 위해 배회감지기 무상보급 및 치매공공후견 사업을 펼치고 있다고 22일 밝혔다.

북구는 북부경찰서와 협업해 북구치매안심센터에 등록된 대상자 중 배회증상이 있거나 실종 신고 이력이 있는 어르신에게 배회감지기를 보급 중에 있다.

배회감지기는 위성위치추적장치(GPS)가 내장돼 있어 현재 위치를 실시간으로 확인할 수 있기 때문에 치매 어르신의 실종 예방과 실종 시 빠른 발견에 도움이 될 것으로 기대된다.

이와 함께 북구는 의사결정능력 저하로 어려움을 겪는 치매환자를 대상으로 치매공공후견 사업도 추진하고 있다.

이 사업은 저소득층 또는 가족의 보호를 받지 못하는 치매환자가 성년후견인의 도움을 받을 수 있도록 지원하는 제도이다.

치매공공후견인은 치매환자를 대신해 ▲주거 마련 사무 ▲의료서비스 이용에 관한 사무 ▲사회복지급여 및 사회복지서비스 이용에 관한 사무 ▲일상생활에 관한 사무 ▲공법상의 신청행위에 관한 사무에 대한 역할을 수행한다.

북구는 사회복지기관과 연계해 후견 대상자를 발굴, 관련 분야 경력과 전문성을 갖춘 후견인을 지정받을 수 있도록 적극 지원한다는 방침이다.

문인 북구청장은 “촘촘한 치매 안전망 구축과 맞춤형 예방·관리 서비스를 제공해 지역 치매 어르신의 삶의 질 향상에 노력하겠다”고 말했다.

호남취재본부 김육봉 기자 bong2910@asiae.co.kr