경기도, 자체 공정조달시스템 내년 시범 운영

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 내년부터 시범운영 예정인 자체 '공정조달시스템'의 진입장벽을 낮추되 사후 품질관리를 강화하기로 했다.

이는 현재 조달청 '나라장터'에 대한 지자체와 기업체들의 불만을 반영한 것이다.

도는 지난 달 26일부터 이달 9일까지 도내 12개 경제단체를 대상으로 '찾아가는 설명회'를 개최한 결과, 현행 조달제도의 문제로 ▲까다로운 조달 등록 절차와 높은 진입장벽 ▲적격성 평가 절차의 복잡성 ▲중간유통업체의 가격 폭리 ▲자주 바뀌는 제도와 규칙 ▲안내전화 불통 등을 꼽았다고 설명했다.

이에 따라 도는 민간 쇼핑몰 시스템을 참고해 제품 등록 및 인증 기준 등의 절차를 간소화하는 대신 품질과 가격에 대한 사후 관리를 강화해 등록기업의 책임성을 높일 계획이다.

또 시중 유통제품과 가격을 비교할 수 있게 하고, 등록기업에 대해 도가 추진하는 각종 사업에서 혜택을 제공하는 방안도 검토한다.

도는 공공물품 조달시장을 국가조달시스템인 '나라장터'가 독점해 가격이 비싸고 수수료가 불공정하게 분배된다며 이를 대체하는 자체 조달시스템 개발을 추진 중이다.

타당성 조사 및 기본설계 용역을 이달 중 착수해 8월까지 완료하고 조달청 승인 신청과 실시설계를 거쳐 내년 중 시범 운영을 시작할 예정이다.

이재명 경기지사는 지난 16일 페이스북에 "기획재정부 산하 조달청이 공공조달시장을 독점함으로써 공공재정이 낭비되고 소상공인 및 중소기업들은 조달시장 접근이 어렵다"며 "기재부와 조달청의 전향적 자세를 촉구한다"고 밝혔다.

