[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시농업기술센터는 ‘2021년 스마트스토어 운영과정’ 교육생을 모집한다.

이 과정은 신종코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 오프라인 판로가 줄어든 농업인들에게 온라인 쇼핑몰 활용 방법을 교육한다.

참여 신청은 26일부터 3월 9일까지 김해시 농업기술센터 홈페이지에서 접수한다.

교육은 3월 20일부터 5월 22일까지 매주 1회, 줌을 활용한 비대면으로 진행한다.

