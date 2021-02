CJ제일제당, 냉동밥·냉동면 키운다…올해 매출 목표 1300억

‘집밥’ 트렌드에 1000억원대 매출 올려

[아시아경제 임혜선 기자] CJ제일제당이 비비고 냉동밥과 냉동면을 '탈(脫)삼시세끼’ 트렌드 대표 제품으로 키운다.

CJ제일제당은 올해 비비고 냉동밥과 냉동면 합계 매출을 1300억원대로 끌어올린다고 22일 밝혔다. 지난해 매출액은 전년 대비 30% 증가한 1000억원으로 집계됐다. 이를 위해 제품 라인업을 확대한다. CJ제일제당은 '비비고 베이컨김치볶음밥', '비비고 매콤부추고기볶음밥’, ‘비비고 간장버터장조림볶음밥’ 등 냉동밥 3종을 출시했다. 냉동면은 신제품 ‘비비고 시원바지락 칼국수’를 중심으로 인지도 확대에 집중할 계획이다.

CJ제일제당이 냉동밥과 냉동면을 키우는 건 '집밥족'이 증가하면서 관련 시장이 커지고 있어서다. 냉동밥 시장은 닐슨 코리아 기준 2017년 825억원, 2018년 915억원으로 커지다가 2019년 888억원 규모로 주춤했으나, 지난해 ‘집밥족’ 증가로 1091억원 규모로 반등했다. 냉동면 시장은 2018년11월 CJ제일제당 진출 후 꾸준히 확대 중이다.

CJ제일제당이 발표한 올해 식문화 트렌드에 따르면 가정 내 체류시간이 늘면서 삼시세끼의 경계가 허물어지는 현상이 짙어질 것으로 전망된다. ‘아점’, ‘점저’ 등 유동적인 식사 상황에서 냉동밥과 냉동면은 재료나 반찬 준비 없이 간편하게 한 끼를 챙길 수 있어 시간을 자유롭게 활용하는데 유용하다.

실제 CJ제일제당이 최근 소비자 1000명을 대상으로 조사한 결과, 냉동밥은 ‘밥 하기 귀찮을 때’, ‘간단한 식사로’, ‘밥할 시간이 없을 때’ 등 자주 활용하고 있는 것으로 나타났다. 특히 초등자녀 가구의 구입 빈도가 높았다. 밥, 야채, 계란, 김 등을 추가해 양이나 맛의 맞춤이 가능하다는 점도 큰 장점으로 꼽혔다. 냉동면의 경우, 면발과 건더기, 진한 육수 등 전문점 수준 면 요리를 집에서도 간편하게 즐길 수 있다는 점에서 선호도가 높았다.

