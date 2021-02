신학기 앞두고…뉴발란스 초등생 책가방서 '환경 호르몬' 검출돼 리콜 조치

[아시아경제 최은영 기자] 이랜드월드가 수입·판매하는 뉴발란스의 초등학생 책가방에서 환경호르몬이 기준치 이상으로 검출됐다.

21일 뉴발란스 공식 홈페이지에 따르면 뉴발란스키즈는 지난 17일부터 오는 4월 16일까지 초등학생용 책가방 '스탈릿걸(Starlit-Girl)' 핑크 컬러 제품의 리콜을 진행 중이다.

해당 제품이 최근 산업통상자원부 국가기술표준원이 실시한 안전성 조사에서 해당 제품 앞주머니 하트 장식에서 기준치 이상의 프탈레이트류 가소제가 검출됐기 때문이다.

프탈레이트계 가소제는 장시간 노출 시 간 손상과 생식기능 저하를 유발할 수 있는 유해 화학물질이다. 앞서 다이소 아기 욕조에서 허용 기준치의 612배 검출돼 논란이 일었던 바 있다.

뉴발란스 관계자는 "정부의 공식 발표 전 소비자 피해와 불안을 줄이기 위해 선제적으로 리콜을 결정해 진행하고 있다"라며 "실제 사용하는 신학기 전 이뤄진 조치로 피해를 줄일 수 있을 것으로 예상된다"라고 말했다.

이어 "해당 제품은 해당 부위(앞주머니) 외에 안정성에 이상이 없는 것으로 확인돼 부적합 자재를 무상 수선해드리거나 원하는 고객들께는 교환 및 환불 처리를 해드리는 것으로 결정했다"라고 덧붙였다.

현재 제품의 판매는 온·오프라인에서 모두 중단된 상태이며 해당 제품을 구매한 소비자는 동일 가격 상품으로 교환 혹은 수선, 환불 등의 방법 중 원하는 조치를 받을 수 있다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr