[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점에 최근 프랑스 럭셔리 패션 브랜드 ‘겐조’가 신규입점했다. 겐조는 2030세대의 젊은 고객층에게 인기를 끌고 있으며 의류, 가방, 신발, 액세서리등 다양한 패션 아이템을 선보이고 있는 해외패션 브랜드다. 입점을 기념해 28일까지 봄 신상품을 10%할인 판매하며 구매 금액대별 롯데상품권도 증정한다.

