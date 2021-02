강원도, 친환경 농업 기반 4개 분야 362억 원 투자

[아시아경제 라영철 기자] 강원도가 올해 친환경 농산물의 안정적 생산과 기반 구축 지원을 위해 4개 분야 14개 사업에 362억 원을 투자한다.

도는 21일 "친환경 농가의 경영 안정 지원과 농촌 환경·생태 보전을 하겠다"며 이같이 밝혔다.

4개 분야는 ▲안정적 친환경농업 생산기반 확충 ▲친환경 실천농가 경영안정 지원 ▲유통·가공 기반 구축 및 농업 환경 보전 육성 ▲안정적 판로 확보 홍보·마케팅 강화를 위한 친환경 농업 육성 등이다.

도는 단순 안전한 먹거리를 생산하는 산업에서 건강한 먹거리 생산과 깨끗한 농촌 환경을 만드는 데 주력한다는 방침이다.

친환경 농업 생산 기반 확충을 위해 자율실천단지 조성(17개소, 3억 원)과 친환경 농업 기반 구축(1개소, 3억 원), 친환경 농자재(3540ha, 36억 원)를 지원한다.

친환경 실천 농가 경영 안정에는 인증촉진비(980건, 7억 원), 친환경농업직불제(1602ha, 12억 원), 무농약 직불제(1400ha, 6억 원), 유기질 비료(20만 3000톤, 193억 원), 토양개량제(2만 5000톤, 42억 원)를 지원할 예정이다.

유통·가공 기반 구축과 농업 환경 보전 육성을 위해서는 가공·유통 기반 조성(20개소, 26억 원), 산지 조직화·규모화 광역 단위 조직 육성(1개소, 10억 원), 농업환경보전프로그램(2개소, 3억 원)을 지원한다.

안정적 판로 확보 홍보·마케팅 강화에는 임산부 친환경 농산물 공급(3479명, 17억 원), 포장재 지원(40만 매, 4억 원), 전문기술 정보지(576부, 5000만 원)를 제공한다.

이밖에 올해 달라지는 시책은 임신부터 출산·이유기까지 임산부를 대상으로 친환경 농산물 꾸러미를 1인당 연 48만 원을 새로 지원한다.

친환경 농산물 가공 시설 지원 사업과 유통 시설·장비 지원 사업은 예산 집행 효율성과 친환경 농산물 가공·유통 기반 조성 사업으로 통합 지원한다.

이영일 농정국장은 "올해 4개 분야 14개 사업은 시기를 놓치지 않고 추진하고 친환경 농업 육성 실천 5개년 계획을 중앙 계획과 연계해 수립할 예정"이라고 밝혔다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr