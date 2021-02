롯데온, 엘포인트 위크 행사…“잠자는 포인트 알뜰 사용법”

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데온은 오는 22일부터 26일까지 행사 상품을 전액 엘포인트로 구매하면 할인 혜택을 주는 '엘포인트 위크'를 진행한다고 21일 밝혔다.

행사 기간 매일 인기 있는 생활필수품 2~3개를 선정해 오전 10시부터 상품당 100개씩 선착순 판매하며, 이 행사 상품을 엘포인트로 전액 결제하면 50% 할인 혜택과 함께 구매 금액의 최대 20%까지 포인트로 다시 적립해준다.

행사 상품은 아이디 당 한 개만 구매할 수 있다. 엘포인트 100점을 내고 응모하면 삼성전자 에어드레서, 갤럭시 S21 등 인기 상품을 추첨을 통해 증정하는 '100포인트 딜' 행사도 있다.

롯데온 관계자는 "잠자는 포인트를 효과적으로 이용하는 방법이 최근 온라인에서 화제여서 롯데온에서도 이러한 행사를 기획해봤다"며 "이번 행사를 시작으로 매월 엘포인트 위크 행사를 진행할 계획"이라고 말했다.

