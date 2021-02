생후 2주 된 아들 폭행해 숨지게 한 엄마 "남편이 유전자 검사 요구…불화 있었다"

아내 "너무 외롭다, 산후우울증…몸이 안 좋아 아이 때렸다"

[아시아경제 김봉주 기자] 전북 익산에서 생후 2주 된 아들을 폭행해 숨지게 한 20대 부부 사건과 관련해 엄마 A씨(22)가 출산·육아 관련 소셜네트워크서비스(SNS)에서 남편과의 불화를 암시하는 고민을 수차례 털어놓은 것으로 드러났다.

19일 중앙일보 등에 따르면, A씨는 2019년 11월부터 엄마들이 주로 모인 페이스북 비공개 그룹에서 '인기 게시물 작성 멤버'로 활동하며 여러 차례 글을 게시했다 .

A씨는 첫째 딸이 태어난 직후인 2019년12월 글을 올려 '#임신산후우울증'이라며 "남편이랑 멀어진 기분이 든다. 남편이 무시하는 거 같고 신경도 안 쓴다. 남편은 술을 항상 달고 살아 혼자가 된 기분이다. 우울증이 온 건지 몰라도 너무 외롭다"고 했다.

둘째 아들 출산 직전인 지난달에는 "남편이 첫째, 둘째가 자기 자식이 아니고 다른 남자의 아이 같다며 유전자 검사를 하자고 했다. 그래서 '알겠다'고 말했다. 혈액형이 확률적으로 자식들에게서 나올 수 없다며 사람 보채는데 이럴 땐 어떻게 해야 하느냐"는 글을 올렸다.

A씨는 둘째 아들을 낳은 지난달 27일에도 "오전 6시7분 둘째 아들을 출산했다"는 글을 올렸다. 해당 글에는 "이런 글까지 올려놓고 아이를 어떻게 죽일 수 있느냐"는 회원들의 비난 댓글이 빗발쳤다.

A씨와 남편 B씨(24·남) 부부는 최근 경찰 조사에서 "부부 싸움이 있었다"는 취지로 진술했다.

경찰 관계자는 다만 "유전자 검사 등 아동학대와 연관성이 낮은 것으로 보이는 가정사 부분은 확인해줄 수 없다"고 말했다. 과거 "아내가 남편에게 맞았다"는 가정폭력 신고도 있었던 것으로 전해졌다.

A씨는 아들 출산 직후에도 SNS를 통해 "제왕절개 수술을 한 부위에서 피가 계속 난다"며 건강에 이상이 생겼다고 적었다.

경찰 관계자는 "A씨가 아들을 낳고 몸이 안 좋아 아이를 때렸다는 진술을 했다"고 전했다.

A씨 부부는 지난 9일 익산의 한 오피스텔에서 생후 2주 된 아들을 침대에 던지는 등 폭행해 숨지게 한 혐의를 받는다.

A씨 부부는 경찰 조사에서 "계속 울고 분유를 토해서 때렸다"고 말한 것으로 전해졌다. 부부는 아들을 폭행한 후 스마트폰 등으로 '멍 빨리 없애는 법'을 검색한 것으로 드러났다.

경찰은 아동학대중상해·폭행·살인 혐의를 적용해 A씨 부부를 지난 18일 검찰에 넘겼고, 부부는 관련 혐의를 인정하면서도 서로에게 아이의 사망 책임을 떠미는 듯한 태도를 보인 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 "아이를 즉시 병원으로 옮겨 치료를 받게 했다면 사망에는 이르지 않았을 것이라는 부검 소견에 따라 이들에게 부작위에 의한 살인죄를 적용했다"고 밝혔다.

