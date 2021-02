[아시아경제 임철영 기자] ◇ 소방정 승진 ▲ 중앙119구조본부 119구조상황실장 신용식 ▲ 제주특별자치도 전출 박광찬 ▲ 중앙119구조본부 기획협력과장 김경호 ▲ 대구광역시 전출 양순주 ▲ 경상남도 전출 김진옥 ▲ 부산광역시 전출 박해영 ▲ 강원도 소방학교장 권선욱 ▲ 중앙소방학교 교육훈련과장 신희범 ▲ 전라남도 전출 최인석

◇ 소방정 전입·전출 ▲ 경기도 전출 한선 ▲ 국무조정실 파견 김학근 ▲ 소방청 119종합상황실 이진호 ▲ 소방청 운영지원과 이중기 ▲ 소방청 장비기획과장 박진수 ▲ 중앙소방학교 교육지원과장 고영국 ▲ 광주광역시 소방학교장 구동욱

◇ 소방정 전보 ▲ 소방청 119종합상황실 김수환 ▲ 소방청 119종합상황실 최홍영 ▲ 소방청 119종합상황실 박태원 ▲ 소방청 화재대응조사과장 성호선 ▲ 소방청 소방산업과장 김문용 ▲ 소방청 국립소방병원추진단장 주영국 ▲ 소방청 119생활안전과장 박성열 ▲ 중앙119구조본부 영남119특수구조대장 진용만 ▲ 중앙119구조본부 충청강원119특수구조대장 김재산 ▲ 소방청 감사담당관실 신설준비단장 백승두

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr