중기부, 중위기술 분야 제조 중소기업 기술개발 지원

'제조 중소기업 글로벌 역량강화 사업' 공고

중위기술 제품 고도화 및 신제품 개발, 2년간 5~6억원 지원

[아시아경제 김종화 기자]중소벤처기업부(장관 권칠승)는 중위기술 분야 제조중소기업의 경쟁력 강화를 지원하는 '제조 중소기업 글로벌 역량강화 사업'에 참여할 기업을 22일부터 다음달 10일까지 모집한다고 밝혔다.

'중위기술'은 경제협력개발기구(OECD)가 분류한 기술집약도 기준의 4단계 중 2단계와 3단계에 해당하는 '중고-중저' 2개 단계에 해당하는 업종을 말한다.

한국표준산업분류(중분류) 기준으로는 전기장비, 화학제품, 기계장비 제조업 등 11개 업종이 이에 해당하며, 사업체수 기준으로는 국내 제조업의 65%를 차지한다.

중기부는 올해 중위기술 제조 중소기업의 주력제품(중간재 등) 고도화와 신제품 개발을 지원하는 중위기술 제조기업 전용 기술개발(R&D)사업을 신설하고, 해당 분야 생산품목의 전업률(해당 업종 매출액이 총매출에서 차지하는 비율)이 50%이상인 중소기업을 지원한다.

이 사업은 중소기업이 자유롭게 기획한 과제를 지원하는 '자유공모형'과 중기부가 전문가를 통해 분석해 발굴한 전략품목 관련 과제를 지원하는 '품목지정형'으로 구분해 추진한다.

'자유공모형' 과제는 22일부터 접수를 시작하며, 20개 과제를 선정해 2년간 최대 5억원의 기술개발 비용을 지원한다. '품목지정형' 과제는 올해 4월까지 전략품목을 발굴하고, 별도 과제모집 공고를 통해 15개 과제를 선정해 2년간 최대 6억원을 지원할 예정이다.

세부 내용은 중기부 누리집(www.mss.go.kr)과 중소기업 기술개발 종합관리시스템(www.smtech.go.kr)을 통해 확인할 수 있으며 '자유공모형' 과제에 참여를 원하는 중소기업은 22일부터 다음달 10일까지 '중소기업 기술개발 종합관리시스템'에서 온라인으로 신청하면 된다.

원영준 중기부 기술혁신정책관은 "중위기술 분야는 우리 제조업의 허리를 담당하고 있다"면서 "올해 신설된 이 사업을 통해 중위기술 제조 중소기업이 글로벌 가치사슬(GVC)에 참여할 수 있는 신제품을 개발하는 등 글로벌 역량이 한층 더 강화될 것으로 기대한다"고 말했다.

