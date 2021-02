[아시아경제 이민지 기자] 경남제약 경남제약 053950 | 코스닥 증권정보 현재가 8,150 전일대비 20 등락률 -0.24% 거래량 323,441 전일가 8,170 2021.02.19 15:30 장마감 관련기사 경남제약, 커뮤니티 활발... 주가 -6.46%.정부 ‘이것’ 추가 확보한다!! 대규모 위탁생산 소식에 단숨에 급등!!“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close 은 제5회차 전환사채 관련 평가손실이 발생했다고 19일 공시했다. 손실누계잔액은 92억원으로 자기자본대비 14%에 달한다.

회사 측은 “지난해 말 기준 주가 상승 등을 인해 발행한 전환사채 전환 가격과 주가 간 차이가 발생함에 따라 회계적으로 인식한 파생금융상품평가손실이다”고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr