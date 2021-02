옐런 美 재무장관 "트럼프가 부과한 중국관세 유지하겠다"

[아시아경제 권재희 기자] 재닛 옐런 미국 재무부 장관이 무역전쟁으로 부과된 대(對) 중국 고율 관세를 그대로 유지하겠다는 입장을 밝혔다.

18일(현지시각) CNBC방송에 따르면 옐런 장관은 "현재로서는 도널드 트럼프 전 행정부가 중국에 부과한 관세를 유지할 계획"이라고 말했다.

이어 그는 "우리가 적절하다고 생각하는 것을 추진하기 위해 계속 검토에 나설 것"이라며 "중국이 무역에 관한 약속을 지킬 것이라고 기대한다"고 덧붙였다.

앞서 지난달 조 바이든 행정부는 중국과의 임시 무역협정을 비롯한 도널드 트럼프 전 대통령의 국가안보 대책을 모두 면밀히 들여다보겠다고 밝힌 바 있다.

이중 트럼프 전 대통령 재임시기인 지난해 1월 체결된 1단계 무역협정의 경우 미·중 양국간의 무역 갈등을 완화하기 위해 성사됐다.

당시 중국은 협정을 통해 향후 2년간 2000억 달러(약 221조)의 미국산 제품과 서비스를 구매하겠다고 약속했다. 그러나 최근 조사에 따르면 지난해 중국의 구매액은 당초 목표치보다 42% 가량 부족한 것으로 집계됐다.

옐런 장관은 이어 "우리는 중국에 대한 접근 방향을 계속 검토중이며, 불공정하다고 간주되는 여러 이슈가 있다"고 말했다.

그는 중국의 무역행태, 강제적인 기술이전, 첨단기술 업종 보조금 지급 등을 대표적인 문제로 꼽은 뒤 "중국이 관련 분야에서 국제적인 책무를 이행하도록 하겠다"고 강조했다.

향후 중국과의 통상의제 조율에 깊이 관여할 바이든 행정부 핵심 관계자로 꼽히는 옐런 장관의 이 같은 발언은 트럼프 행정부 관리들과 거의 같은 강경어조로 주목된다.

다만 옐런 장관은 코로나19 대유행 종식 및 기후변화 대처 등 양국이 공조할 필요가 있는 분야도 있다고 밝혔다.

한편 조 바이든 대통령은 취임 후 중국에 대한 강경한 입장을 견지하고 있다. 바이든 대통령은 지난주 중국에 대해 인권 유린에 대한 대가를 치를 것이라고 경고한 바 있다.

