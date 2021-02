광양시, 정현복 시장 주재 국·소장과 읍·면·동장 연석회의 개최

각종 보조사업 신청 홍보 강조

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 광양시가 전날 시청 상황실에서 정현복 광양시장의 주재로 국·소장과 읍·면·동장 연석회의를 갖고 시 현안과 읍·면·동 일선행정의 우수 시책을 공유하는 시간을 가졌다고 19일 밝혔다.

이날 연석회의에서는 ▲꽃길·꽃동산 조성 추진 ▲각종 보조사업 신청 홍보 ▲코로나19 감염증 예방수칙 홍보 철저 ▲기초수급자 대입학자금 지원 ▲저소득층 초·중·고학생 교육비 지원 홍보 ▲노후 경유차 조기 폐차 및 LPG 1톤 화물차 신차 구입 지원사업 안내 ▲슬레이트 철거 및 처리 지원사업 추진 ▲시민 자전거 보험가입 홍보 ▲임산부 친환경농산물 꾸러미사업 안내 등 시정 현안과 당면사항에 대해 논의했다.

회의를 주재한 정 시장은 지방재정 신속집행, 각종 사업 조기발주 등의 적극 추진을 당부했으며, 깨끗하고 아름다운 가로변 환경과 꽃길·꽃동산 조성에 만전을 기할 것을 강조했다.

또한, 청년 프로젝트 지원사업 추진 안내, 청년 주택자금 대출이자 지원사업 추진, 광영·의암지구 임시출장소 운영 민원처리 만전, 봄철 산불예방 사전 위험요소 제거 등을 차질없이 추진하라고 주문했다.

정현복 광양시장은 “읍면동장은 시장과 부시장을 대신해 지역을 총괄하는 책임자인 만큼 항상 주민과 가까운 현장에서 민의를 수렴해야 한다”며, “현안 해결에 책임감을 갖고 적극적으로 나서 달라”고 말했다.

한편, 광양시는 읍·면·동장의 행정이 시정의 밑바탕이라고 생각하고 본청과 읍·면·동의 밀도 있는 협업 행정을 위해 시 본청과 읍·면·동의 소통을 지속적으로 강화하고 있다.

