[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주 한 대학에 흉기를 들고 침입한 불상의 남성을 경찰이 추적하고 있다.

19일 광주 북부경찰서에 따르면 전날 오후 10시께 광주 북구 용봉동 한 대학 대학원에 신원을 알 수 없는 남성이 흉기를 가지고 들어와 복도에 있던 여성에게 위협을 가했다는 신고가 접수됐다.

해당 건물 2층에 있던 이 남성은 당시 근무 중이던 여성 교직원을 마주치자 흉기를 보이며 건물 밖으로 나오라는 식의 위협을 한 것으로 알려졌다.

이 남성은 교직원이 용무를 물어보자 갑작스레 흉기를 꺼냈다.

급히 피신한 교직원의 신고를 받고 경찰이 출동했지만 남성은 이미 도주한 상태였다.

경찰은 용의자의 인상착의를 파악해 추적하고 있다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr