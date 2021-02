홍남기·이주열 1년만에 뭉쳤다…"3월초 '코로나대출' 만기연장·이자상환유예 결정"(종합)

[세종=아시아경제 문채석 기자] 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 18일 "전 금융권 만기연장, 이자상환유예 등 수준을 3월 초까지 결정하겠다"고 밝혔다.

홍 부총리는 이날 서울 은행회관에서 ‘거시경제금융회의’(거금회의)를 주재한 자리에서 모두발언을 통해 이같이 밝혔다.

코로나19 4차 대유행 우려가 커지고 있는 등 위기가 아직 끝난 것이 아니기 때문에 확장재정 기조와 당면한 금융지원을 아껴서는 안 된다는 메시지를 전했다.

홍 부총리는 "국내의 코로나 상황이 3차 확산의 파고를 넘어섰으나 아직 확실한 진정세가 나타나지 않는 상황이고 피해도 지속되고 있는 만큼 확장적 재정·금융정책기조는 견지할 필요가 있다"며 "최대한 재정을 조기집행하고 피해계층 지원을 위한 추가경정예산 편성과 함께 정책금융도 495조원 규모로 충분히 공급할 계획"이라고 말했다.

홍 부총리는 "위기 대응 과정에서 누적된 유동성 문제, 부동산 시장, 가계부채, 물가 안정, 금융 변동성 확대 등 잠재적 리스크 요인이 현실화되지 않도록 관리하는 게 중요하다"며 "특히 시중 유동성이 부동산 등 비생산적 부문이 아닌 한국판 뉴딜, 신(新)성장동력 등 생산적 부문으로 유입 유도하는 방안과 1분기 중 가계부채 관리 선진화 방안을 마련하는 등의 대책을 강구할 필요가 있다"고 강조했다.

이날 회의엔 이주열 한국은행 총재, 은성수 금융위원장, 윤석헌 금융감독원장 등이 참석했다. 김용범 기재부 1차관이 통상적으로 거금회의를 주재하는데, 홍 부총리가 직접 회의를 주재한 건 지난해 3월13일 이후 11개월 만이다.

