풀무원, SSG닷컴 고객 1000명에 ‘친환경 재활용 분리수거백’ 증정

[아시아경제 이승진 기자] 풀무원은 SSG닷컴에서 풀무원 제품을 구매하는 고객 1000명에게 친환경 재활용 분리수거백을 선착순 배포한다고 18일 밝혔다.

풀무원은 코로나19로 가정간편식과 배달음식 취식 빈도가 증가하면서 플라스틱 등 일회용품 배출이 늘어남에 따라 생활 속 분리수거 실천을 독려하기 위해 이 같은 이벤트를 마련했다.

이번에 배포하는 친환경 분리수거백은 플라스틱 페트병을 세척해 조각으로 만들고 녹여 원사로 추출한 친환경 소재인 ‘에코메이드’(플라스틱 리사이클 폴리에스터)를 활용해 만듦으로써 환경적 가치도 높였다.

분리수거백 정면에는 나의 건강과 행복은 물론 지구 환경까지 생각하는 풀무원 슬로건 ‘나를 위해. 지구를 위해’를 각인했다. 측면에는 종이, 종이팩, 유리, 금속 캔, 플라스틱, 비닐 등으로 품목을 나누고 분리수거 방법을 상세히 안내해 실질적으로 도움이 되도록 했다.

이번 이벤트는 SSG닷컴에서 풀무원의 가공식품 전 제품(신선식품은 제외) 1만 5000원 이상 구매한 수도권 고객 선착순 1000명을 대상으로 한다. 행사는 이번 달 18일부터 3월 3일까지 2주간 이어지며 사은품 재고 소진 시에는 자동 종료된다.

지난해 풀무원과 SSG닷컴은 첫 번째 공동 친환경 캠페인을 성공적으로 진행한 바 있다. 당시 증정한 재활용 페트를 활용한 보냉백 패키지는 행사 첫날 3시간 만에 조기 매진되기도 했다.

김지훈 풀무원식품 온라인영업팀 담당자는 “풀무원과 SSG닷컴은 환경보호라는 사회적 가치를 실천하는 데 뜻을 모아 두 번째 친환경 캠페인을 진행하게 됐다”며 “양사는 앞으로도 고객들이 환경보호에 동참할 수 있도록 독려하는 공동 프로모션을 전개해나갈 계획이다”라고 밝혔다.

