코웨이, 지난해 매출 3조2374억원 기록

해외법인 성장 주도…연간 해외 매출액 8961억원

[아시아경제 김철현 기자] 코웨이(대표 이해선, 서장원)는 지난해 4분기 매출액 8626억원, 영업이익 1298억원, 당기순이익 674억원을 기록했다고 17일 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 각각 8.6%, 190.9%, 250.1% 증가한 수치다.

2020년 연간 매출액은 3조2374억 원으로 전년 대비 7.2% 늘었다. 영업이익은 6064억원, 당기순이익은 4047억원으로 각각 32.3%, 21.8% 증가했다.

코웨이의 지난해 국내 환경가전사업 연간 매출액은 2조1273억원이다. 코로나19 및 CS닥터 노조 파업 등의 여파로 전년 2조1112억원 대비 소폭 성장했다. 연간 렌탈 판매량은 135만여 대이며, 국내 총 계정 수는 634만 계정을 기록했다.

해외법인 연간 매출액은 전년 대비 38.4% 증가한 8961억원을 기록했다. 코로나19 영향에도 불구하고 말레이시아 법인 및 미국 법인 매출액이 큰 폭으로 증가하며 고성장을 견인했다. 코웨이 해외법인 총 계정 수는 193만 계정으로 200만 계정 돌파를 앞두고 있다. 말레이시아 법인 매출액은 7085억원을 기록했다.

지난해 코웨이 고객 총 계정 수는 말레이시아 등 해외법인의 성공적인 계정 순증에 힘입어 전년 대비 48만 계정 늘어난 827만 계정이다.

서장원 코웨이 각자 대표는 "CS닥터 파업과 코로나19 등 대내외 불확실성 속에서도 혁신 제품 론칭을 통한 성공적인 내수 시장 방어와 해외 사업 다각화로 지속 성장의 성과를 이뤄냈다"며 "올해는 넷마블과의 시너지 확대를 본격화 하며 미래 성장 동력 확보에 주력할 계획"이라고 말했다.

