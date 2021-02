남양주 공장서 115명 '코로나19 확진' ‥ 공장 폐쇄 (종합)

역학조사관 18명 긴급 투입.. 심층 역학조사 중

[아시아경제 라영철 기자] 경기 남양주의 한 플라스틱 제조 공장에서 코로나19 확진자가 무더기로 발생했다.

17일 남양주시 방역 당국 등에 따르면 이날 정오 기준 해당 공장 직원 115명이 코로나19로 확진됐다.

발열 등 증상이 나타난 캄보디아 출신 직원 1명이 지난 13일 순천향대서울병원에서 확진된 뒤 이날 회사 직원 113명이 추가로 양성 판정을 받았다.

이 공장의 전체 확진자 114명 중 외국인이 106명, 내국인은 9명이다.

시 방역 당국은 전날(16일) 용산구 보건소로부터 확진자 통보를 받은 뒤 이 공장 직원 177명(외국인 145명 포함)을 대상으로 전수 검사를 진행했다.

현재까지 이 공장 확진자들 외에 5명은 미결정 판정됐으며 12명은 검사가 진행 중이다. 음성 판정된 46명도 잠복기일 가능성이 커 재검사할 방침이다.

또한 진관 산업단지에 이동 검진소를 설치, 단지 내 59개 입주 업체 직원 1200여 명에 대해서도 전수 검사를 진행하기로 했다.

한편, 경기도는 남양주 진관 산업 단지에 역학조사관 18명을 긴급 투입하는 등 즉각적인 대응에 나섰다.

도와 질병관리청 등 총 18명의 역학조사관이 현장에 출동해 개별 심층 역학조사와 회사 현장 위험 평가를 시행 중이다.

도는 양성 판정을 받은 115명을 생활치료센터 등으로 이송했으며, 현재 공장 시설을 폐쇄 조치하고 환경 검체 조사를 하고 있다.

이런 가운데, 이번 집단 발생으로 지역 사회 확산도 우려되고 있다.

방역 당국의 역학 조사에서 외국인 근로자 등 확진자 상당수가 설 연휴 기간 공장 밖에서 활동한 것으로 조사됐다.

이들은 전날(16일) 진단 검사를 받기 전까지 아무런 통제도 받지 않았다.

시 관계자는 "설 연휴 기간에도 공장 구내식당을 운영했으나 상당수 직원이 산업단지를 벗어나 모임 등 외부 활동을 한 것으로 보인다"고 밝혔다.

방역 당국은 이들 중 대부분이 단체 생활을 통해 감염된 가능성이 큰 것으로 추정하고 있다.

