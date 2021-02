[아시아경제 박종일 기자] 강남구(구청장 정순균)은 17일 (사)해외동포 책보내기 운동협의회(이사장 손석우)로부터 감사패를 전달 받았다.

강남구는 지난해 11월 (사)해외동포 책보내기 운동협의회를 통해 하와이 한인회에 마스크 1만매를 지원했다.

이에 이날 (사)해외동포 책보내기운동협의회는 하와이 한인회가 제작한 감사패를 강남구에 전달, 저소득층을 위한 방역 마스크 5000매를 추가로 구에 보냈다.

정순균 구청장은 이날 전달식에서 “재해라는 어려운 상황에서도 사랑과 나눔 실천에 감사드린다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr