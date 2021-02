광주 북구, 학교 밖 청소년들에 대입 장학금 지원

[아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 광주광역시 북구(구청장 문인)는 학교밖청소년지원센터를 다니며 검정고시를 통해 대학에 합격한 학교 밖 청소년 6명에게 1인당 100만 원씩 총 600만 원의 장학금을 지급했다고 17일 밝혔다.

이번 장학금은 코로나19 상황에서 상대적으로 더 소외된 가정 형편이 어려운 학교 밖 청소년들의 대학 진학에 도움을 주고자 마련됐다.

북구는 지역 내 학교 밖 청소년에게 중단 없는 교육 기회를 제공하기 위해 학교밖청소년지원센터를 운영하고 있다.

2019년부터 광주시교육청 미취학·학업중단학생 학습지원 시범사업 기관으로 선정돼 의무교육단계에 해당하는 학습과 온라인 교육 등 다양한 프로그램을 진행하고 있다.

학습상담, 직업체험, 취업을 지원하면서 지난해 258명의 청소년이 학업 복귀와 사회 진입에 성공했다.

특히 검정고시 학습반을 상시 운영, 지난해 센터 소속 학교 밖 청소년 178명 중 173명이 합격하는 결실을 맺었다.

문인 북구청장은 “학교 밖 청소년들이 교육 복지에서 소외되지 않도록 맞춤형 학습과 진로·취업 지도를 적극 펼쳐나가겠다”고 말했다.

