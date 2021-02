유니클로, 자라 꺾고 세계 의류업계 시총 1위 올라

16일 주가 10만2500엔으로 첫 10만엔대

[아시아경제 권재희 기자] 일본의 대표적인 패션브랜드 '유니클로'를 운영하는 패스트리테일링이 세계 의류업계 시가총액 순위에서 '자라' 브랜드를 보유한 스페인 기업 인디텍스를 제치고 1위에 올랐다.

17일 니혼게이자이신문에 따르면 도쿄 증시에 상장된 패스트리테일링의 주가는 전날 3.06% 오른 10만2500엔으로 거래를 마치며 처음으로 10만엔대에 올라섰다.

이에 따라 패스트리테일링의 시총은 10조8725억엔(약 114조원)으로 늘면서 유럽 증시에 상장된 인디텍스(15일 종가 기준 817억 유로·10조 4600억엔)를 처음으로 넘어섰다.

니혼게이자이신문은 "코로나19가 억제되고 있는 중국 등 아시아지역에서의 성장과 더불어 디지털 대응 가속화에 따른 수익성 개선 기대감이 반영된 것으로 보인다"고 분석했다.

실제로 유니클로는 지난해 11월 기준 총 2298개 매장을 보유하고 있는데, 이 중 일본을 제외한 아시아지역이 60%를 차지하고 있다. 특히 코로나19 대유행 속에서도 빠른 속도로 경기 회복을 달성한 중국 내 점포수는 791곳으로, 점포가 가장 많은 일본(815곳)에 버금가는 수준이다. 이에 따라 지난해 8월 결산기준 중화권(홍콩·대만 포함)의 영업이익율은 14.4%로 일본시장(13%)을 웃도는 성적을 달성했다.

반면 자라는 대규모 도시 봉쇄 등으로 점포 휴업이 잇따른 유럽과 미주 지역에 매장의 70%를 두고 있어 전체적인 수익성 측면에서 고전하고 있는 상황이다.

니혼게이자이신문은 코로나19 확산 이전부터 축적해 온 디지털화 역시 투자자들이 패스트리테일링을 선택한 배경으로 꼽힌다고 전했다. 유니클로는 2016년부터 '정보 제조 소매업'을 내걸고 모든 제품에 IC 태그를 부착해 오프라인 점포와 인터넷 쇼핑몰에서 인기를 끈 상품 데이터를 분석해 마케팅 전략에 활용하고 있다. 또 미국 구글 등과 협업해 인공지능(AI)을 활용한 생산 체제도 갖췄다.

하지만 매출 등의 면에서는 아직 갈길이 멀다는 지적도 나온다. 결산 매출 기준으로는 인디텍스가 282억유로(약 3조5000억엔), 스웨덴의 H&M이 1870억 크로네 (약 2조3000억원), 패스트리테일링은 약 2조엔으로 세계 3위에 머무르고 있다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr