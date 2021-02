[업무보고]산업부, 미래차 투자 확대…'한국형 뉴딜' 본격화

레벨4 자율주행차 R&D에 1.1조 투자…수소·전기차 충전소 확대

태양광·풍력 등 신재생에너지 대형 프로젝트 착공…해외투자 유치 위해 첨단투자지구 신설

[세종=아시아경제 권해영 기자] 정부가 완전자율주행차 기술개발에 1조원 이상을 투입하고 수소·전기차 인프라를 확대하는 등 미래차 활성화에 나선다. 태양광, 풍력 등 신재생 에너지 대형 프로젝트에 착수해 민간투자 및 지역활력을 유도하는 한국형 뉴딜사업도 본격적으로 추진한다.

산업통상자원부는 17일 이 같은 내용을 담은 2021년 업무보고를 발표했다.

우선 미래차 개발 지원 및 관련 생태계 확대를 추진한다. '레벨4' 자율주행차 상용화를 위해 오는 2027년까지 범부처가 총 1조1000억원 규모의 연구개발(R&D) 자금을 투입한다. 민관협력을 통해 완성차업체는 부품기업 30개사의 사업재편을 발굴하고 정부는 연구개발(R&D), 금융, 세제지원에 나선다.

수소·전기차 인프라 및 시장 확대도 추진한다. 휴게소, 환승역 등 생활거점을 중심으로 충전소를 집중 확충하고, 전기택시·수소버스·수소트럭 보조금을 신설 또는 확대한다. 공공기관 수소·전기차 의무구매비율을 종전 56%에서 80%로 상향하고, 기관장차량은 100% 전환하는 등 공공수요 확대를 통한 시장 창출에도 주력한다.

시스템 반도체, 바이오도 '포스트 반도체'로 집중 육성한다. 메모리 반도체에 비해 경쟁력이 약한 시스템 반도체도 육성을 위해 설계·개발 지원 및 파운드리 개방을 확대한다. 용인(특화단지 지정)·판교(설계인프라 지원)·충북(첨단패키징 인프라 구축)을 거점으로 하는 'K-반도체 벨트'를 구축해 팹리스(반도체 설계 전문기업) 생태계 역시 강화한다. 아울러 바이오 생산역량을 확충하고 바이오 소재·부품·장비 핵심기술 16개의 자립화를 지원한다.

산업부는 또 대형 사업을 추진해 지역활력을 회복하는 한국형 뉴딜사업도 본격화한다. 우선 새만금 태양광, 전남 신안 해상풍력 등 그린뉴딜 관련 신재생 대형 프로젝트를 각각 상하반기에 착공한다. 사업규모는 각각 5조8000억원, 45조원 규모다. 아파트 140만호와 주택 230만호에 원격 전력 검침·관리장치인 스마트미터(AMI)를 설치한다.

또 '지역활력 2.0' 프로젝트를 통해 ▲동남권 친환경선박·수소 ▲대구경북권 로봇·미래차 ▲호남권 AI가전·전기차 등 5대 권역별 신산업을 육성한다. 해외 첨단기업 유치를 위해 첨단투자지구를 신설하고 보조금·부지이용 특례를 적용, 외국인 투자도 유도할 계획이다.

이 밖에 신규 수출기업 1만개 양성, 중소·중견기업을 위한 맞춤형 무역금융 167조원 공급에 나서는 한편 산업계의 탈탄소 기술혁신도 본격 지원할 방침이다.

성윤모 산업부 장관은 "지난 4년은 일본 수출규제에 적극 대응하는 한편 실물경제 활력 회복과 제조업 혁신으로 빠른 경제회복을 견인하는 데 주력했다"며 "올해는 빠른 회복, 힘찬 도약, 강한 연대의 방향을 정하고 '글로벌 경제를 선도하는 산업강국'을 실현하도록 힘쓰겠다"고 밝혔다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr