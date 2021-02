스타필드 별마당 도서관 ‘열린 아트 공모전’ 개최

[아시아경제 임춘한 기자] 스타필드 코엑스몰 별마당 도서관은 4주년을 맞아 침체된 문화예술계 활성화와 역량 있는 신진 작가 지원을 위해 ‘제3회 열린 아트 공모전’을 개최한다고 17일 밝혔다.

열린 아트 공모전은 설치 및 조형 예술 분야의 작가라면 누구나 참여 가능하다. 접수 기간은 내달 14일까지 약 한 달간으로, 접수 시 자유 주제의 작품 계획안과 포트폴리오를 함께 제출해야 한다. 자세한 공모 요강은 공모전 사이트에서 확인할 수 있다.

심도 있는 전문가들의 공정한 심사를 거쳐 대상 포함 총 8개의 수상작을 선정한다. 발표는 내달 25일 공모전 안내 사이트와 개별 안내를 통해 진행된다.

대상작은 별마당 도서관 중앙부에 설치돼 자신의 작품을 널리 알릴 수 있는 기회와 상금 1000만 원과 5000만 원 내외의 작품 제작비가 주어진다. 우수상(2작)에는 상금 300만 원, 입선(5작)에는 신세계상품권 100만원을 각각 수여한다.

신세계프라퍼티 괸계자는 “작가의 유명세나 경력 등에 일절 구애받지 않고 공정한 심사를 통해 참신하고 예술적 소양이 높은 작가를 발굴해 왔다”며 “참신한 창의력과 예술적 감각을 지닌 작가분들의 많은 참여 부탁드린다”고 말했다.

