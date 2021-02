경북 영덕군, 동계 전지훈련지 '각광' … 이번 겨울 선수 포함 1만8000명 북적

"숙박비·식비 비롯 직접 경제효과 10억원 상회"

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 영덕군(군수 이희진)이 동계 전지훈련지 메카로 자리잡고 있다. 코로나19 속에서도 다수의 전지훈련 선수단을 유치함으로써 지역경제에 활력을 불어넣고 있다는 게 영덕군의 설명이다.

16일 영덕군에 따르면, 최근 동계전지훈련에는 초·중·고·대학부 축구팀 및 대학부 야구팀 등 40개팀 1200여명의 선수들이 참여했다. 이들은 강구대게축구장, 영해생활체육공원, 창포해맞이축구장 등지에서 지난 1월부터 2월16일까지 훈련에 매진했다.

영덕군과 영덕군축구협회는 선수단 전원을 대상으로 코로나19 음성 확인서 및 참가명단 사전 제출을 의무화했다. 또한 구장 전용 출입로를 일원화해 발열체크 및 출입 인원 관리 등 안전한 훈련이 될 수 있도록 하고 있다.

지난해말부터 동계 전지훈련의 참가 인원은 선수를 포함해 1만8000여명에 달한다. 숙박비와 식비를 비롯한 직접 경제효과는 10억원을 상회할 것으로 추산된다.

영덕군 관계자는 "이번 동계 전지훈련 유치가 코로나19로 침체된 지역경제 회복에 도움이 되기를 바라며, 동계 전지훈련을 시작으로 앞으로 예정된 대회에도 철저한 방역대책을 수립해 안전한 대회가 될 수 있도록 만전을 기하겠다"고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr