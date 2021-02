국토안전관리원 교육센터 이전 저지 … “국가균형발전 정책 역행”

경남 진주 도의원, 교육센터 이전 시 행정 신뢰 훼손 나쁜선례로 이어져

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도의회 진주지역 도의원들이 경남혁신도시 국토안전관리원 교육센터 김천 이전 저지에 나섰다.

장규석·유계현·김진부·이영실 등 도의원 4명은 15일 진주시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "지난해 10월에는 국토안전관리원의 교육센터를 본사가 있는 진주에 이전하기로 했으나 불과 한 달도 되지 않은 11월 국토안전관리원 교육센터를 김천으로 이전하는 변경 계획안을 제출해 경남·북 지역의 갈등을 부추기고 있다"고 주장했다.

이어 "국토안전관리원 교육센터 교육생들의 편의를 위해 숙박 및 상가 시설이 계획됐는데, 교육센터가 이전한다면 소상공인들에게 행정의 신뢰를 크게 훼손하고, 국가균형발전 정책에도 역행하게 될 것"이라고 지적했다.

그러면서 "국토교통부는 주도적으로 경남도와 경북도가 서로 상생할 수 있는 방안을 마련하고, 국가균형발전위원회의 심의를 보류해달라"고 요구했다.

앞서 국토안전관리원은 진주시 충무공동 경남혁신도시 내 한국시설안전공단과 김천시 한국건설관리공사가 지난해 12월 10일 통합해 경남혁신도시에서 출범했다.

국토안전관리원은 경남혁신도시에 마땅한 부지가 없자 인재 교육센터에 본사를 마련하고 공공기관 하나가 폐지된 김천시에 교육센터를 이전 설치하는 방안을 추진하고 있다.

