[아시아경제 오주연 기자] 아이마켓코리아 아이마켓코리아 122900 | 코스피 증권정보 현재가 9,100 전일대비 230 등락률 +2.59% 거래량 196,536 전일가 8,870 2021.02.15 15:30 장마감 관련기사 아이마켓코리아, 소모성자재구매대행(MRO) 테마 상승세에 1.22% ↑중견기업계 "연대와 협력으로 우리 경제 역동성 회복에 온 힘"[e공시 눈에 띄네] 코스피-8일 close 는 보통주 1주당 600원의 현금배당을 결정했다고 15일 공시했다. 시가배당율은 6.4%다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr